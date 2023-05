Ojciec gwałcił własnego syna. Jest wyrok sądu

To, co przeżył chłopiec z podpoznańskiego Dopiewa, nie mieści się w głowie. Pierwsze sygnały pojawiły się już w 2013 roku, gdy 6-letnie wówczas dziecko nie panowało nad agresją i nad procesami fizjologicznymi. Pojawiły się wtedy podejrzenia o molestowanie seksualne. Rodzice chłopca nie mieszkali razem. Znajdował się on pod opieką ojca. Sprawę umorzono ze względu na brak dowodów.