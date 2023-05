Pijana matka w ciąży opiekowała się niemowlakiem. 39-latka usłyszała zarzuty

Dziecko trafiło do najbliższej rodziny. O jego losie zdecyduje teraz sąd rodzinny. - Dziecko zostało przewiezione do szpitala, ale jego zdrowiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zostało przekazane innemu członkowi rodziny. Kobieta w ciąży również trafiła do szpitala. Została przebadana i przewieziona do pomieszczenia dla osób zatrzymanych - poinformowała w rozmowie z TVN24 podkom. Małgorzata Michaś, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji.