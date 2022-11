Molestował trzy dziewczynki. Długo nie posiedzi. Kontrowersyjny wyrok na Podhalu

Zbigniew G., 60-letni mieszkaniec Podhala, został oskarżony o molestowanie trzech dziewczynek w wieku od 12 do 15 lat. Były to dwie siostry, które przyjechały odwiedzić swojego biologicznego ojca, oraz ich kuzynka. Podczas, gdy prokuratura żądała dla sprawcy 6 lat pozbawienia wolności, sąd skazał go na zaledwie 18 miesięcy więzienia. Jeszcze bardziej kontrowersyjny okazał się wyrok uzyskany na skutek apelacji, który skrócił karę o dwa miesiące.