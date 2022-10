To brutalne morderstwo wstrząsnęło Tarnowem. Nowe fakty

Niebieska karta została założona ze strony pokrzywdzonej - powiedział asp. sztab. Paweł Klimek. - Zgłoszenie w tej sprawie było całkiem nowe, wpłynęło we wrześniu do Centrum Usług Społecznych, czyli dawnego MOPS-u w Tarnowie. Tam było złożone i procedowane, wysłano informację o tym do nas i do prokuratury. Były już spotkania robocze. Trwały rozmowy i wgląd w sytuację rodzinną - precyzuje Klimek.