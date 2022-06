15-latek zabił ojca scyzorykiem. Dlaczego to zrobił?

Sąd rodzinny decyduje

- Po zatrzymaniu przez policję nastolatek przyznał się do zabójstwa ojca. Został przewieziony do policyjnej izby dziecka w Rzeszowie i tam spędził noc. Prokuratura uznała, że 15-letni Mateusz T. nie będzie sądzony jako osoba dorosła, dlatego sprawę przekazano do sądu rodzinnego - powiedział "Wyborczej" prokurator z Strzyżowa - Gdyby sąd uznał, że należy go sądzić jak osobę dorosłą, zwróciłby nam sprawę do dalszego prowadzanie. Teraz to sąd rodzinny prowadzi postępowanie i wyznacza kolejne czynności śledcze, m.in. o sekcji zwłok - dodaje.