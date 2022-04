Brutalne morderstwo saudyjskiego dziennikarza. Turecki sąd podjął decyzję

Rząd w Rijadzie początkowo zaprzeczał, by miał coś wspólnego ze zbrodnią przekonując, że mężczyzna wyszedł z konsulatu. Później dawał do zrozumienia, że odpowiedzialność ponosi grupa ludzi działająca poza wiedzą księcia Muhammada. Amerykańscy dyplomaci wskazują jednak, że nie ma możliwości, by Saudyjczycy działali bez zezwolenia monarchy.