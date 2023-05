55-letni sąsiad zamienił życie 13-latki z Gdańska w piekło

- 55-letniemu mężczyźnie postawiono zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na obcowaniu płciowym z osobą małoletnią, poniżej lat 15 i doprowadzenia do innych czynności seksualnych z tą osobą. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat - poinformował prok. Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.