Sejmowa "tragikomedia" z udziałem Wąsika i Kamińskiego

"Sejm nie jest o Wąsiku i Kamińskim"

Zwrócił uwagę, że "mamy inne problemy". - Sejm nie jest o Kamińskim i Wąsiku, Sejm jest o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który tu był ze swoim super ważnym sprawozdaniem, jest o tych osobach z niepełnosprawnościami, które tu wczoraj były, a my się zajmujemy dwoma byłymi posłami. Mam o to do nich żal, że zasłaniają sobą tych wszystkich ludzi, dla których Sejm jest miejscem załatwiania ich ważnych życiowych spraw. Tak nie powinno być - powiedział do dziennikarzy Hołownia.