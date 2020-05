Sejm zdecydował ws. Jacka Sasina

Za co miał być odwołany Jacek Sasin?

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie 10 maja się nie odbyły. Mimo to kosztowały one blisko 70 milionów złotych - tyle wyniósł koszt wydrukowania tzw. pakietów wyborczych, które miały zostać użyte podczas głosowania korespondencyjnego (do którego nigdy nie doszło). Jako odpowiedzialnego za to opozycja wskazuje ministra aktywów państwowych.