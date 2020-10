Sejm. Terlecki wbił szpilkę Tomczykowi. "Polityczne ględzenie"

Sejm. O godzinie 9 rozpoczęły się obrady ws. walki z koronawirusem. Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 budzi wiele kontrowersji. Spóźnione działanie rządzącym zarzucił Cezary Tomczyk. Odpowiedział mu Ryszard Terlecki, który zarzucił mu brak merytoryki i "polityczne ględzenie".

Sejm zebrał się o godzinie 9 w środę 21 października. Głównym tematem obrad jest ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19.

Sejm rozpoczął obrady. "To zasłona dymna"

- Szanowni państwo, o tej ustawie powinniśmy rozmawiać co najmniej dwa miesiące temu. Wiecie dobrze, że to działanie spóźnione - zaznaczył na wstępie poseł Dariusz Klimczak z PSL. - Klauzula dobrego samarytanina to zasłona dymna, to masowa łapanka lekarzy do pracy w szpitalach. Rząd przedstawił wielką improwizację - dodał.

- Uważam, że za te kilka godzin pan premier Mateusz Morawiecki powinien wyjść na tę mównicę i posypać głowę popiołem. Tu widać wasz brak działań. Przespaliście wakacje - mówił w Sejmie poseł Klimczak.

Koronawirus. Medycy zarobią lepiej? Stanisław Karczewski zdradza szczegóły

Bolesław Piecha z PiS tłumaczył działania rządu tym, że "nikt na świecie nie przewidział, że druga fala pandemii będzie miała taki wymiar". To odpowiedź na zarzuty, jakie w Sejmie opozycja wystosowała wobec Zjednoczonej Prawicy, o spóźnione działania w walce z koronawirusem.

Sejm. Cezary Tomczyk: Zamiast walczyć o łóżka, walczyliście o stołki

Na mównicy pojawił się też Cezary Tomczyk, szef klubu Koalicji Obywatelskiej. - Ten dodatkowy czas pozwolił nam na opracowanie około 40 poprawek. PiS nie chciał, żebyśmy wiedzieli, ile błędów tam jest popełnionych - zaznaczył.

Poseł PO zaznaczył, że projekty przygotowane przez opozycję są przemyślane i od dawna czekają na przyjęcie ich przez Sejm. - To jest wasza dziesiąta ustawa o walce z koronawirusem. Nie ilość ustaw jest ważna, ale ich jakość. Mamy do was prosty apel: róbcie ustawy porządnie - podkreślił Cezary Tomczyk.

- Gdzie był pan premier, gdy respiratory były tak potrzebne? Wasza ustawa to takie zapisy: że karetka musi dowieźć, że łóżek nie zabraknie. Zamiast zajmować się walką o łóżka, zajęliście się walką o stałki - dodał poseł KO.

Sejm. Ryszard Terlecki do Cezarego Tomczyka: Polityczne ględzenie

Tomczykowi odpowiedział marszałek Ryszard Terlecki, odnosząc się do wtorkowego głosowania. - Muszę powiedzieć, że to przez pana polityczne ględzenie straciliśmy dzień obrad, a przez 10 minut nie miał pan niestety nic merytorycznego do powiedzenia - zaznaczył.

Komentarza w podobnym tonie nie powstydził się również wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. Podczas zapraszania posła Dobromira Sośnierza z Konfederacji na mównicę rozbrzmiały okrzyki. Wicemarszałek Czarzasty zareagował i zwrócił się do jednej z posłanek z prośbą, by nie przeszkadzała w obradach, inaczej "wezwie marszałek Witek i pani poseł będzie zastraszana".

Po wypowiedziach przedstawicieli klubów i kół poselskich w Sejmie przyszedł czas na 30 pytań poselskich do przedstawionego projektu ustawy o walce z koronawirusem.

- Mówicie o sobie Prawo i Sprawiedliwość. To gdzie prawo dla rodzin malutkich dzieci, do opieki nad nimi. Gdzie sprawiedliwość dla całego personelu medycznego? Wywołujecie wojny. Wynagrodzenia powinny należeć się wszystkim medykom. Przeproście - grzmiała z mównicy posłanka Barbara Nowacka.

Krytycznie wobec rządzących wypowiedział się również poseł Robert Kropiwnicki. - Na pierwsze 100 tys. zakażeń potrzebowaliśmy 216 dni. Dziś pękło pierwsze 10 tysięcy dziennie. Ta ustawa to jeden wielki bubel i gniot. Był czas na to, żeby to przygotować - mówił w Sejmie parlamentarzysta z PO.

- Ludzie nie ufają władzy. Dlatego szukają informacji, jak obejść obostrzenia. A minister Adam Niedzielski się temu dziwi. Gdy trzeba było kłaść wszystkie ręce na pokład, wy szukaliście wrogów - dodała Agnieszka Pomaska z KO.

Sejm odroczony w czasie. Założenia rządowej ustawy

Kwestią koronawirusa Sejm miał zająć się już we wtorek, jednak nieoczekiwanie opozycja wygrała głosowanie, którym doprowadziła do przesunięcia obrad na środę. Powodem takiej sytuacji, o czym informowała Wirtualna Polska, był chaos komunikacyjny w obozie Zjednoczonej Prawicy.

Wśród rozpatrywanych przez Sejm zmian, które mają pomóc w walce z epidemią koronawirusa, znalazło się wprowadzenie tzw. "klauzuli dobrego samarytanina", która ma uchronić lekarzy przed karą za "błędy niezawinione". Medycy oraz personel walczący z koronawirusem mają także otrzymać wyższe wynagrodzenie. Dodatek miałby wynieść 100 proc. podstawowego wynagrodzenia tych osób.

Sejm ma zająć się także wynagrodzeniem dla personelu medycznego i lekarzy w czasie, gdy znaleźli się oni na przymusowej kwarantannie. Po przyjęciu ustawy takie osoby miałyby otrzymywać 100 proc. wynagrodzenia.

Dodatkowo ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 zakłada możliwość pracy na kwarantannie, jeżeli zgodę na to wyrazi pracodawca.