Koronawirus. Mateusz Morawiecki przedstawił strategię. Trzy cele

Koronawirus. Mateusz Morawiecki zabrał głos ws. walki z koronawirusem w Polsce. Premier polskiego rządu przedstawił trzy cele strategii obronnej, która ma pomóc w walce z pandemią.

Sejm obraduje nad sposobami walki z epidemią koronawirusa w Polsce. Głos w tej sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki.

Nowe obostrzenia. Walka z koronawirusem: Trzy cele strategii

Premier zapowiedział działania na najbliższą przyszłość. Chodzi m.in. o ochronę służby zdrowia, ochronę gospodarki oraz ochronę seniorów. - To cele naszej strategi - podkreślił.

- Druga linia obrony to nasz system ochrony zdrowia. To 16 tys. łóżek, izolatoria, sprawdzana kwarantanna - podkreślił Morawiecki, mówiąc o pierwszej części strategii obronnej.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że reakcja Polski musi być elastyczna. W ramach tej strategi znajdują się nowe obostrzenia oraz korzystanie z aplikacji ochronnej.

- Trzecia linia ochrony to tworzenie odpowiedniej liczby łóżek szpitalnych wraz z odpowiednią liczbą podłączeń respiratorowych. Tylko w ostatnim tygodniu tych respiratorów wydaliśmy 350. To nas doprowadzi do poziomu około 30 tys. łóżek tylko dla pacjentów z koronawirusem - mówił Morawiecki.

Premier podkreślił, że jest jeszcze czwarta linia obrony. - To tworzenie miejsc w szpitalach polowych. Oby ta linia nie została wykorzystana - zaznaczył.

Koronawirus. Mateusz Morawiecki: Utworzyliśmy ośrodek rehabilitacji pocovidowej

- Utworzyliśmy już jeden z pierwszych w Europie ośrodek rehabilitacji pocovidowej. Myślimy o tych osobach. To ośrodek w Głuchołazach. On był przygotowywany w miesiącach letnich - tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Premier wspomniał też o utworzeniu korpusu wsparcia seniorów. - Proszę Was o to, byście pozostali w domu. Jeżeli możecie, zostańcie u siebie. Korpus wspierania seniorów doprowadzi do tego, że ograniczmy śmiertelność u osób starszych - mówił prezes rady ministrów.

Mateusz Morawiecki zaznaczył też, że Polska podpisała już umowę z Komisją Europejską ws. zakupu szczepionek na koronawirusa. - Wszystko po to, by, gdy tylko się pojawią, można było z nich skorzystać i by było ich jak najwięcej. To jest nasza strategia na przyszłość - podkreślił.

- Idziemy drogą środka. Z jednej strony mamy tych, którzy chcą doprowadzić do całkowitego lockdownu. Z drugiej tych, którzy ignorują COVID-19. Ostrzegam: ignorowanie epidemii w imię wolności gospodarki może doprowadzić do pogłębienia lockdownu - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Premier zaapelował do opozycji o wspieranie rządu w wyborze "drogi środka". - Mogę obiecać, że zrobimy wszystko. Jeżeli popełniliśmy błędy, to się do nich przyznajemy. Zrobi wszystko, by chronić naszych seniorów i gospodarkę - zapewniał Mateusz Morawiecki.

- Zażyjmy wspólnie szczepionkę. Tą szczepionką jest solidarność - apelował.