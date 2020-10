Nauczanie hybrydowe i zdalne. Premier zapowiedział zmiany w szkołach

- Nauka zdalna to jest dalece nie to samo, co nauka stacjonarna - przyznał podczas wystąpienia w Sejmie Mateusz Morawiecki. I podkreślił, że rozumie wszystkich, którzy wolą tryb bezpośredniego nauczania. - Ale musimy odpowiadać na to, co nam grozi, a grozi nam przyrost osób zakażonych - zaznaczył.