Sędziowie z Elbląga stracili togi do poniedziałku. W sobotę Marsz Tysiąca Tóg

Olimpia Barańska-Małuszek z sądu w Gorzowie napisała na Facebooku, że jej koledzy - sędziowie z Elbląga - stracili togi. Prezes tamtejszego sądu rejonowego kazała je zamknąć do poniedziałku w swoim depozycie. W sobotę ma odbyć się Marsz Tysiąca Tóg.

"Prezeska Sądu Rejonowego w Elblągu, nominatka Ziobry, wcześniej pracująca w MS nakazała pracownikom sekretariatów zebranie tóg sędziów i złożenie ich do depozytu prezesa. Odda w poniedziałek" - napisała sędzia z Gorzowa.

Sędziowie z Elbląga stracili togi do poniedziałku. W niedzielę Marsz Tysiąca Tóg

Marsz Tysiąca Tóg to seria manifestacji planowanych na sobotę. Odbędą się one w wielu miastach polski, a sędziów wspierają m.in. ich koledzy z Portugalii czy Rumunii. Wsparcie dla protestujących sędziów zadeklarował też wracający do zdrowia Tomasz Lis.