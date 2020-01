Sędzia z Portugalii przyjedzie na protest. "Jesteśmy zaniepokojeni"

- Zobaczycie na marszu sędziów z wielu europejskich krajów, bo działania polskich władz mają wpływ na całą Europę - mówi Wirtualnej Polsce Filipe Marques, portugalski sędzia, który przyjedzie do Polski na sobotni protest.

"Jesteśmy zaniepokojeni"

- Jesteśmy bardzo zaniepokojeni - mówi Wirtualnej Polsce. - Ale to nie jest dla nas nowa rzecz. Wszystko, co dzieje się w Polsce, śledzimy uważnie od kilku lat.

- Jeśli wszystkie kraje zrobią to, co Polska chce, to zniszczą wspólny projekt, jakim jest Unia Europejska - uważa.- Jej podstawą jest to, że unijne prawo stosuje się we wszystkich krajach. Nieważne czy jesteś w Polsce, czy we Francji, czy Portugalii, unijne prawa są stosowane tak samo.