Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w PKW. Pojawiły się pierwsze nazwiska

Kto wejdzie do Państwowej Komisji Wyborczej? Jak wynika z nieoficjalnych informacji dziennik.pl, może się pojawić dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mowa o Grzegorzu Jędrejaku i Michale Warcińskim, których w kręgach nazywa się "dobrozmianowcami".

W myśl znowelizowanych przepisów prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julia Przyłębska wybierze nowych członków PKW. Jak podaje dziennik.pl, najprawdopodobniej wybór padnie na Grzegorza Jędrejeka i Michała Warcińskiego, którzy nie są tzw. sędziami-dublerami w TK. - Inaczej kontrowersje, które urosły wokół tego tematu, przeniosły by się w jakiejś części z Trybunału Konstytucyjnego na PKW. Każda decyzja takich sędziów byłaby podważana na wszelkie możliwe sposoby - mówi źródło portalu dziennik.pl.

Sędzia Jędrejak i Warciński są nazywani w kręgach "dobrozmianowcami". Ten drugi jest często porównywany do wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Mariusza Matuszyńskiego. Z kolei Jędrejak w rozmowie z portalem wyborcza.pl. bronił prezes Przyłębskiej. Zdradził również, że "nie miał oporów moralnych", by kandydować do Trybunału. - Jestem rekomendowany przez PiS, ale nigdy nie byłem członkiem partii politycznej - zaznaczył wówczas sędzia Jędrejek.