Koniec kadencji w PKW. Nowych członków wskaże Julia Przyłębska

Szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński 29 marca kończy 70 lat. Zgodnie z przepisami, jego kadencja tego dnia wygaśnie. Następcę wskaże prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

To jednak nie koniec wpływu Przyłębskiej na skład PKW. W lipcu, a więc jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, 70 lat kończy również kolejny członek PKW, Janusz Niemcewicz.

Posłowie opozycji zwracają uwagę, że w skład PKW mogą wejść aktywni sędziowie TK, co do których niezależności są duże zastrzeżenia. "PiS do kluczowych instytucji nie wybiera ludzi niezależnych, ale w jakiś sposób podporządkowanych partii" - komentuje dla dziennika liderka Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer.