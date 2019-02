PKW apeluje do KRRiT. Chodzi o pluralizm w mediach

Państwowa Komisja Wyborcza chce od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podjęcia działań w celu równego traktowania uczestników wyborów w mediach. W szczególności wskazuje na te publiczne.

PKW zwróciła się do KRRiT w związku ze zbliżającym się "maratonem wyborczym". Niebawem wystartuje bowiem kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a tuż po niej - do Sejmu i Senatu.