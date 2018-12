Julia Przyłębska: to był rok stabilizacji Trybunału Konstytucyjnego

Rok 2017 był rokiem stabilizacji funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego - powiedziała prezes TK Julia Przyłębska. Podczas corocznego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK Przyłębska podsumowała pracę instytucji.



Przyłębska zaprezentowała we wtorek informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2017 r. Prezes oceniła, że był to rok "stabilizacji funkcjonowania Trybunału".

Zdaniem prezes TK to właśnie te rozstrzygnięcia pozwoliły na "normalną pracę Trybunału i podjęcie się rozstrzygnięcia spraw ważnych dla obywateli".

"89 orzeczeń w postępowaniach merytorycznych"

Sprecyzowała, że w poprzednim roku wydano 89 orzeczeń w postępowaniach merytorycznych. Wyjaśniła, że było to 36 wyroków oraz 53 postanowienia o umorzeniu postępowania.

- W ramach wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych oraz wniosków wydano w sumie 461 postanowień i zarządzeń. W 2017 r., w przeciwieństwie do 2016 r., w większości wyroków Trybunał orzekł o niekonstytucyjności co najmniej jednego przepisu - 56 proc. wszystkich wyroków; w 2016 r. było to 44 proc. - wyliczała sędzia Przyłębska.