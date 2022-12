Sędziowie Sądu Najwyższego chcą odwołania Schaba. Dotarliśmy do dokumentu

Kolegium Sądu Najwyższego w przyjętej we wtorek uchwale zobowiązało pierwszą prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Manowską, by zwróciła się do Andrzeja Dudy z wnioskiem o odwołanie sędziego Piotra Schaba z funkcji Nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Najwyższym.