Sprawa Gersdorf zaszkodzi Polsce? Rzecznik "Iustitii" alarmuje

To on wystąpił do prof. Małgorzaty Gersdorf, by ta wyjaśniła okoliczności, w których doszło do posiedzenia Izb SN w styczniu 2020 roku. To wtedy - zdaniem rzecznika - niezgodnie z konstytucją i z pominięciem sporu kompetencyjnego, tzw. starzy sędziowie Sądu Najwyższego podważyli status sędziów i samej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - pisze wPolityce.pl.