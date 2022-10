Była prezes Sądu Najwyższego na celowniku sędziego Schaba. Rzecznik dyscyplinarny żąda wyjaśnień

Wirtualna Polska dotarła do pisma Piotra Schaba zaadresowanego do prof. Małgorzaty Gersdorf z 17 października 2022 r. Poniżej przytaczamy jego całą treść i tłumaczymy, czego dotyczy. Znaczna część środowiska sędziowskiego uznaje dokument za kontrowersyjny i podkreśla, że wezwanie do wyjaśnień może być przymiarką do próby postawienia zarzutów prof. Gersdorf.