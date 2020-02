Sędzia Maciej Nawacki podarł uchwałę. Wiceminister Michał Wójcik komentuje

Sędzi Maciej Nawacki wywołał burzę, niszcząc uchwałę sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie. Głos w tej sprawie zabrał wiceminister Michał Wójcik, który stwierdził, że nie pochwala tego zachowania. Jest jednak jedno "ale".

Dodał, że "nie pochwala" zachowania prezesa Nawackiego. Jednocześnie Wójcik zaznaczył, że "nie pochwala także wpuszczenia kamer na to zebranie". - Za chwilę kamery będą w naszych gabinetach, będziecie państwo obserwowali, jak my podejmujemy decyzję. My tego nie chcemy po prostu. To jest wewnętrzny problem środowiska - mówił na antenie TVN24.