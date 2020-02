WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze newsroom + 2 patryk jakiMaciej Nawacki oprac. Anna Kozińska 09-02-2020 (21:40) Sędzia Maciej Nawacki podarł uchwałę. Patryk Jaki komentuje W programie WP #Newsroom Patryk Jaki został zapytany o to, czy zachowanie sędziego Macieja Nawackiego, który podarł uchwałę sędziów, jest... Rozwiń To jest niedopuszczalne zakres kom … Rozwiń Transkrypcja: To jest niedopuszczalne zakres kompetencji Panie Ministrze Dopuszczalne No co ty nie zgadzam pan sędzia Nowacki jest dla mnie bohaterem dlatego że pan będzie nowa Przeciwdziała łamaniu konstytucji w takim bezczelnym Konstytucji Ta cała sprawa pokazała Wielki problem mamy w ogóle jeżeli chodzi Ludzik to Sprawują wymiar sprawie W Polsce bo ja przypominam że Tak Pana sędziego Sądu Rejonowego sędziego już Który przyznał sobie uprawnienia Zakresie nominowania sędziwuje przypominam państwu 179 Te kółko To prezent Nomi Sędziów I potem już Człowiek Taka osoba zostaje z sędzią jest niezawisła i Apan sadzie już Mówi że te osoby nominowane przez Andrzeja Dudę on nie wie czy one są z sędziami czyli sędzia Sądu Rejonowego przywłaszcza Uprawnienia prezydenta który jest wybierany w wyborach powszechnych I właśnie pan prezes Nowacki Mówi że do Tym moim zdaniem w ten Drąc tę tą tę Stanowisko Uchwała Pokazał Że nie będzie się zgadzało na łamanie konstytucji i takich odważnych wszędzie potrzebujemy to był Uchwały A moim zdaniem pan będzie Mam was gdzieś Bardzo nie kultu Nie k**** Ale gdyby przyjąć na przykład w Bobowej detektorze ale gdyby jednak powiedzieć że tak że tamci sędziowie mają rację to zna Sędzia Sądu Rejonowego może sobie przejmować uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej To tu już nie chodzi nawet To znaczy że w przyszłości jak prezydentem będzie ktoś inny dajmy na to paniki Lewawu I Przecież sobie idę sędzia Sądu Rejonowego i powie Nie nie nie pani prezydent To teraz ja będę wybierał Kto jest sędzią A to że pani ma to zapisana w zapisał To to nie ma żadnego znaczenia i właśnie jest sędzia Nowacki bronił tych standardów A może to jest inna akcja Juszczyszyn ovi zawieszenie jego Wyprawa do Planowania pracy sędziego może to jest taka akcja Uważajcie Uważajcie inni sędziowie bo zawsze możecie skończyć jak juszczyszyn nie ale to jest inne pytanie czy sędziowie ma Czy sędziowie są pana No to ja będę stawiał takie pytanie czy to nie jest taka akcja uważajcie bo skończycie jak już Czyż Pokaż siły Jeżeli nie Ja mówię im Że uważajcie bo wszyscy są równi wobec prawa I to jest tak że jeżeli Komuś z was przyjdzie do głowy robić zama Państwa Bardzo precyzyjnie opisane w Polsce To przepraszam sędzia musi być traktowany tak samo jak każdy inny Polak który był A jeszcze ja robię to co każe sąd Się nie liczy Taste To jest pewien problem dlatego Miasto-państwo przypomnieć że Jeżeli Sąd Najwyższy nawiązuje do Predator Dla prawników to powinno być Nie jest źródłem Ale powie Nawiązuje do Wyrobów W artykule 145 jest jasno powiedziane że decyzję prezydenta nie podlegają Kontroli No to przepraszam Oni czytają ze zrozumieniem ten To myślę że taki juszczyszyn ów ukaranych zawieszonych odebranymi pieniędzmi przybędzie Sędziowie najwyraźniej To wszystko mówię do tego czy będziemy do tej pory Nie wszyscy ale to za część była przyzwyczajona oczywiście do tego że można I to nawet w takich sprawach do przystoi Criminal Nie bardzo dużo na konwencji podawali Spraw Gdzie czy sędziowie którzy Popełnili przestępstwo pospolite o tym nawet mówił swego czasu sędzia Tylko teraz mi się zapomni Czy sędziowie którzy na przykład pijani bili swoją No to właśnie takich sędziów Izba dyscyplinarna wyruszyła z dowodu nie mówią ta Izba dyscyplinarna mi jej nie To znaczy co oni mają sami siebie Czy pan wie że ja z Przedstawiciel Jeżeli ja popełnię jakiś kardynale Teraz na 4 lata Jaki A sędziego oni chcą żeby sędziemu nie można było nic zrobić nawet jak Przestępcą posp Dlaczego walczą z Sypialnia