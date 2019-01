Sędzia Łączewski może odpowiedzieć za składanie fałszywych zeznań. Jest wniosek

Sędzia Łączewski prowadził internetowe konto pod fałszywym nazwiskiem. Gdy okazało się, że z tego profilu spiskowano przeciwko rządowi PiS, sędzia zeznał, że konto zostało zhakowane. - Włamania nie było - informują teraz śledczy.

Jest wniosek do Sądu Dyscyplinarnego

By to potwierdzić, prokuratura kontaktowała się również z amerykańską firmą Twitter Inc. - Nie ma śladów, aby ktoś obcy uzyskał dostęp do komputerów, tabletu i telefonu sędziego - stwierdza rozmówca portalu.