Sędzia Gąciarek wrócił do pracy. "Ludzie Ziobry będą mieli z nami problemy"

Sędzia Piotr Gąciarek w czwartek rano stawił się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. - Jest to wielka satysfakcja, radość, że mogę wrócić do pracy. To jest moje powołanie, ale tak jak mówiłem kilka razy, jest to radość podszyta goryczą - powiedział sędzia. Podkreślił, że "praworządność jest w Polsce zdewastowana".