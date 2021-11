Sędzia Gąciarek o swoim zawieszeniu: Izba Dyscyplinarna działa jak trójki stalinowskie

- Nie-sędziowie z nie-sądu zrealizowali polityczne zapotrzebowanie i bezprawnie mnie zawiesili – tak sędzia Piotr Gąciarek komentuje w Wirtualnej Polsce ruch kwestionowanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jej decyzją został on zawieszony w czynnościach służbowych, a jego pensja została obniżona o 40 proc. za to, że we wrześniu odmówił orzekania w jednym składzie z sędzią powołanym przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Za działalność Izby Dyscyplinarnej Polska musi płacić milion euro dziennych kar.