Sędzia Gąciarek o założeniach reformy Ziobry: "Minister chce wprowadzić większy chaos"

- Myślę, że środowisko sędziowskie nie miałoby też nic przeciwko zmniejszeniu liczby sędziów funkcyjnych, ale to minister ich powołuje, więc teraz – jak rozumiem – chce naprawiać własne błędy. Jeśli rząd ma gotową reformę wymiaru sprawiedliwości, to powinien ją w całości pokazać, bo nikt z nas nie wie, co dokładnie kryje się w tym projekcie. To są hasła, z których na razie nic nie wynika – dodaje.