Sędzia Beata Morawiec złożyła pozew. Chce dopuszczenia do pracy

We wtorek Beata Morawiec złożyła pozew do sądu pracy. Krakowska sędzia wnioskuje w nim o dopuszczenie do orzekania. Zawieszenie w czynnościach służbowych to efekt decyzji Izby Dyscyplinarnej z ubiegłego roku.

Share