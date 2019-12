Sebastian Kaleta o "ustawie dyscyplinującej sędziów". Minister wskazuje na Niemcy i Francję

- Przepisy obowiązujące we Francji i w Niemczech bardzo ściśle dyscyplinują aktywność polityczną sędziów - mówi Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości i przyznaje, że obóz rządzący nie wyklucza wprowadzenia takich regulacji w Polsce.

Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości (PAP, Fot: Mateusz Marek)

Sebastian Kaleta potwierdził w rozmowie z TVN24, że trwają analizy przepisów niemieckich i francuskich dotyczące sędziów i ich pracy. - Na pewno znamy przepisy obowiązujące we Francji i w Niemczech. We Francji np. Te wydarzenia, które w niedzielę oglądaliśmy we Wrocławiu, w Gorzowie Wielkopolskim: posłanka przed sędzią przemawiająca. Pan Pinior, który przemawiał do sędziów… Znamy przepisy francuskie i niemieckie, które bardzo ściśle dyscyplinują sędziów za aktywność polityczną - mówił wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości.

- Analizujemy i nie jest wykluczone, że analogiczne rozwiązania jak we Francji i w Niemczech znajdą się w porządku prawnym, z uwagi na fakt, że wczoraj widzieliśmy kilka naprawdę niepokojących scen, jeśli chodzi o apolityczność sędziów w Polsce - dodał, odnosząc się do niedzielnych demonstracji solidarności z sędziami.

Nie wyjaśnił jednak, jak będą wyglądały zapisy "ustawy dyscyplinującej sędziów", ale nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o możliwości karania za sprzeniewierzenie się zasadom wymiaru sprawiedliwości, szkodzenie interesom stron, ale także za naruszenie apolityczności.

Wiceminister sprawiedliwości na antenie TVN24 odniósł się również do sytuacji sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna, którego zawieszono w obowiązkach po tym, jak wystąpił do Kancelarii Sejmu o listy poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Kaleta stwierdził, że jeszcze niedawno Paweł Juszczyszyn był przedstawiany jako ten sędzia, który doprowadził do upadku rolnika.

- W materiale, który widziałem, odgrywał rolę Banasia - mówił Kaleta.

- Pan Juszczyszyn poszedł za daleko. Żaden sędzia nie może żądać czegoś do czego nie ma kompetencji - ocenił postępowanie sędziego. Dodał, że gdyby inni sędziowie postąpili tak samo, to powinni zakwestionować też mandat kolegów i koleżanek, którzy weszli do zawodu w latach 80., w okresie PRL

Sebastian Kaleta: Mariusz Kamiński nie powinien składać dymisji przez aferą Banasia

Kaleta w porannej rozmowie z Konradem Piaseckim pytany był również o to, w jaki sposób obóz Zjednoczonej Prawicy zamierza rozwiązać problem wizerunkowy związany z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem.

- Nikt nie będzie zmuszał Mariana Banasia do dymisji - stwierdzi Kaleta, zaznaczając, że kwestia "winny czy niewinny", nie jest najważniejsza w przypadku konieczności dymisji. - Jeśli dymisji nie będzie, liderzy obozu zaprezentują rozwiązanie. Być może należałoby dokonać zmian legislacyjnych z udziałem opozycji - mówił.

- Liczy się efekt finalny - odpowiedział Kaleta na pytanie o ocenę służb ws. Mariana Banasia. - Mariusz Kamiński ma wielkie zasługi w zakresie sprawnego działania służb. Nie powinien podawać się do dymisji - zaznaczył polityk.