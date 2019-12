Afera z Marianem Banasiem. Adam Bielan mówi o "wpadce"

- Trzeba to uczciwie powiedzieć. Jest dla nas obciążeniem - tak o szefie NIK Marianie Banasiu powiedział europoseł PiS Adam Bielan. Tłumaczył też, że na kilka tysięcy stanowisk zawsze znajdzie się ktoś "z grzechami na sumieniu".

Obóz rządzący, który początkowo twardo bronił Mariana Banasia, zmienił retorykę. W programie "W pełnym świetle" w TVP Info do sprawy odniósł się Adam Bielan. - Banaś jest dla nas obciążeniem. To jest, można powiedzieć, nasza wpadka i trzeba to sobie uczciwie powiedzieć - przyznał.