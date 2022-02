Ścisk, stach, syreny. Jak wygląda dziś Kijów? Relacja reportera WP

Dobry wieczór swatowa to miasto oddalone o około 70 km od Kijowa dotarliśmy tutaj ze względów bezpieczeństwa Dlatego że dzisiaj Ukrainę istniało bardzo poważne zagrożenie że Rosjanie będą chcieli zaatakować właśnie to miejsce przez ostatnie dni od początku wybuchu wojny od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę relacjonował liśmy właśnie z ze stolicy Ukrainy Jak wygląda tam życie jeszcze dzisiaj rano miasto w centrum było niemal całkowicie puszce syrenach które były słyszane Niemal w całym mieście mieszkańcy chowali się w schronach w metrze tam były dziesiątki 1000 ludzi którzy szukali Rouge sposobów na to by wydostać się z miasta były tam Osoby młode i starsze które w niewielką walizkę zawierały cały dobytek swojego życia w trakcie jednych jednego alarmów który został ogłoszony Byłem akurat w pobliżu stacji kolejowej gdzie było bardzo dużo ludzi Wszyscy czekają tam na dostępność biletów by mogli przenieść się w bezpieczniejsze miejsce kiedy zawyły syreny ludzie w pośpiechu ruszyli właśnie do stacji metra by się schronić wybuchła wtedy panika bo ludzie po prostu by mi się że nie wystarczy dla nich i te nastroje są w pracy poważniejsze w Kijowie coraz trudniejsze ludzie po prostu nie wiedzą czego mogą się spodziewać jak będzie wyglądało ich życie to jedna strona Ale jest też druga strona mieszkańców szczególnie mężczyzn młodych mężczyzn którzy sami Zgłaszają się do obrony swojego miasta widziałem kilka takich sytuacji kiedy ludzie idąc ulicą pytali gdzie mogą broń by właśnie bronić swoich rodzin by być na ulicach Kijowa No i walczyć się z atakiem okupanta te morale mimo strachu są naprawdę na bardzo poziomie ludzie mówią że są gotowi do ostatniej kropli krwi bronić swojego miasta zresztą w Kijowie widać było kilka punktów by była rozdawana broń niesamowita jest to że takie sceny odgrywają się w rozgrywają się w 21 wieku w Kijowie miejscu przecież do niedawna tak popularny wśród Polaków wśród ludzi z całego świata którzy przyjeżdżali tam by by odpoczywać by podziwiać piękne zabytki te rzeczywistość jest zupełnie inna jeszcze jedna z która Dzisiaj była bardzo szczególna hotel Ukraina przy Majdanie niezależności to było miejsce gdzie W ostatnich tygodniach dziennikarze z całego świata gromadzili się by Relacjonować dzieje rano w hotelu nie pojawili się pracownicy ze względu na zbyt duże niebezpieczeństwo dlatego że to miejsce które leży bardzo blisko dzielnicy rządowej a plany roshen są takie by o strzelać właśnie to miejsce ten hotel został prawie całkowicie opuszczony jako jedni z ostatnich dziennikarzy wychodziliśmy właśnie z tego miejsca No i centrum Kijowa zamieniło się w zupełnie puste miasto jeśli chodzi o miejsce w którym jestem i Podróż przez ponad 70 km i to co można zaobserwować to to że ludzie z różnych miast miasteczek i wsi Po prostu próbują uciekać wydostawać się w bezpieczne miejsce na ulicach widać samochody wypakowane rzeczami które udało się zabrać ze sobą ale także wypakowany maksymalnie w niewielkich samochodach osobowych podróżuję czasami sześć osób bo no do miejsc jest dużym problemem Ludzie organizują różne grupy wysyłają do siebie pytania po to by móc zorganizować ewakuację kolejna scena to bardzo bardzo długie kolejki benzynowymi w samym Kijowie właściwie bardzo trudno było znaleźć stację benzynową A teraz Planując długą podróż zapas paliwa jest podstawowym problemem znaleźliśmy po drodze kilka stacji benzynowych które były jeszcze otwarte i sprzedawały paliwo No ale te kolejki są naprawdę na Czasami myślę ponad godzinę oczekiwania sznur sznur samochodów ciągnie się przez wiele wiele centymetrów na przykład tutaj przy wjeździe do miasta Myślę że było to co najmniej pół km wjeździe do miasta widać też wyraźną mobilizację nie tylko ukraińskich służb ale również cywilów którzy z bronią w ręku są przy wjeździe do miasta i sprawdzają kto tutaj kto tutaj chcę się dostać oprócz tego cywilów nie było widać na całej tej trasie w różnych miejscowościach w tak w punktach dla miast z obserwowali kto się pojawia my też byliśmy legitymowali No i te osoby tłumaczyły nam że po prostu są gotowe na wszystko no i bacznie przygląda wszystkim tym którzy przyjeżdżają to jest relacja specjalnie dla Wirtualnej Polski z trwającej Wojny po ataku Rosji na niepodległą na koniec jeszcze jedna rzecz i obserwacja Ukraińcy mają w sobie bardzo dużo odwagi mają w sobie bardzo dużo mobilizacji i ważne jest by w tych dniach nie zostali sami szczególnie z Ukrainy zastanawiające są i wręcz nie do uwierzenia jakiekolwiek wątpliwości co do drastycznych kroków które trzeba podjąć wobec Rosji o tym mówią sami Ukraińcy ta wiadomość którą również w ich imieniu chciałbym przekazać swatowa około 70 km od Kijowa dla Wirtualnej Polski Patryk Michalski