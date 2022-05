Schrony w szkołach do przeglądu. Apel RPD

Rzecznik Praw Dziecka o poczuciu bezpieczeństwa dzieci w kontekście wojny w Ukrainie mówił w rozmowie z Polskim Radiem. Zdaniem Pawlaka, jeśli w szkole jest schron, to powinien on zostać odnowiony, a informacja o jego położeniu przekazana uczniom. - By wiedzieć, jak zareagować na alarm, czy sytuację kryzysową, a nie po to, by budować atmosferę niepewności - tłumaczył Pawlak.