Kuriozalne słowa Putina do Scholza. "Propagandowe kłamstwa"

Równolegle trwa masowa ewakuacja z Ukrainy w kierunku zachodniej Europy. Tylko w czwartek 4 marca bezpośrednimi pociągami do Berlina przyjechało 6500 osób, a to jedynie część przybyszów, która została zarejestrowana przez władze. Berlińska senator ds. socjalnych Katja Kipping spodziewa się największej fali uchodźców od czasów II wojny światowej. "To, czego teraz doświadczamy, to tylko wierzchołek góry lodowej" - powiedziała Kipping w piątek radiu Deutschlandfunk.