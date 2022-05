Scholz odpowiada na krytykę Warszawy. Zdradził, co dalej z czołgami dla Polski

- Prowadzimy rozmowy ze wszystkimi naszymi wschodnioeuropejskimi partnerami i chcemy równie poważnie potraktować rozmowy z Polską, jak z Czechami i Słowacją - powiedział Scholz. Z rządem Czech, który "bezzwłocznie dostarczy Ukrainie czołgi T-72", "zawarto precyzyjne porozumienie co do tego, co i kiedy będziemy im dostarczać". Jednocześnie zaznaczył, że jest "dość zdumiony" krytyką ze strony Polski.