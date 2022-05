"Bild": Niemcy najbardziej "żenującym" krajem NATO

- Działamy w zgodzie z naszymi sojusznikami i czynimy to całkiem świadomie. I tak też jest w ich przypadku. To jest to, co pozostaje niezmienne (...) i to jest to, co również chcemy tutaj usłyszeć - odpowiedział Scholz dziennikowi "Bild". Trudno pochwalić kanclerza, że jest w tej kwestii konkretny.