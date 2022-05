Niemcom sypie się rząd. Kanclerz Olaf Scholz w ogniu krytyki

W przypadku gepardów problem stanowi amunicja, której Niemcy mają już niewielkie zapasy. Rząd niemiecki zobowiązał się do dostarczenia zaledwie 59 tys. sztuk amunicji, co stanowi tylko 92 jednostki ognia. To oznacza, że każdy z dostarczonych systemów Gepard zostanie załadowany do pełna jedynie sześć razy.