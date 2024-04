Scheuring-Wielgus rezygnuje? "Wszystko wskazuje na to"

Już w czerwcu czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. Lewica na razie ogłosiła, że szefową kampanii będzie Katarzyna Kotula. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Joanna Scheuring-Wielgus powiedziała, że "wszystko wskazuje na to, że będzie startować". - Nam zależy na tym, żeby te listy były mocne, były nazwiska mocne, które zagwarantują Lewicy stabilne poparcie - mówiła wiceszefowa resortu kultury. - Wszyscy doskonale wiedzą, że moim marzeniem zawsze była praca w Ministerstwie Kultury, ale jeżeli trzeba będzie wystartować po to, żeby pociągnąć listy partyjne, to oczywiście też to zrobię - wyznała Scheuring-Wielgus. Prowadzący Patryk Michalski zwrócił uwagę, że jeżeli Bartłomiej Sienkiewicz również wystartuje do Europarlamentu i zdobędzie mandat to resort kultury, czeka "rewolucja". - Myślę, że w wielu resortach dojdzie do zmian, bo wiem też, że dużo ministrów również startuje z innych partii - odpowiedziała.

