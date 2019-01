Schetyna komentuje słowa żony Adamowicza. "Powiedziała wyraźnie o prawdzie ostatnich lat"

Przewodniczący PO opowiedział, że z rozmowy z Magdaleną Adamowicz należy wyciągnąć wnioski. Wszystko przez przykłady, które podawała żona zmarłego prezydenta Gdańska. Grzegorz Schetyna w Faktach po Faktach wyjaśnił też, dlaczego partia początkowo nie poparła Pawła Adamowicza.

Polityk dodał też, że nie można zapomnieć kto jest "odpowiedzialny za szerzenie propagandy nienawiści, wpisanej w system państwa". Jak stwierdził najlepiej widać to po słowach Magdaleny Adamowicz, która dokładnie opisała wszystkie przykłady. - Ona wie to najlepiej. O prawdzie z ostatnich lat powiedziała bardzo wyraźnie. Z tej rozmowy należy wyciągnąć wnioski - mówił.

Grzegorz Schetyna uważa, że to telewizja publiczna jest odpowiedzialna za szerzenie w Polsce atmosfery zagrożenia, pogardy i nienawiści. Odpowiadać mają za to "konkretne osoby, które muszą odejść". - Oczekiwałbym od premiera Mateusza Morawieckiego, że wyegzekwuje od swoich ministrów zmiany w zarządzie TVP - tłumaczył przewodniczący PO na antenie TVN24.

- Nie chce uderzać się w cudze piersi, tylko własne. Ale PiS musi to zrobić. Nie chcę wypominać słów o "zdradzieckich mordach" ale będę je pamiętał. Trzeba wskazać ludzi odpowiedzialnych za ten system i im to uniemożliwić. W innym wypadku nic się nie zmieni. To nie może być wojna domowa. Trzeba zakończyć ten spór - kontynuował.