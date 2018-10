Schetyna chce utrzymać Koalicję Obywatelską na kolejne wybory. "Ten fundament nie pęknie"

Lider PO Grzegorz Schetyna oznajmił, że PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska prawdopodobnie wystartują wspólnie do wyborów parlamentarnych. - Udało nam się wspólnie z Katarzyną Lubnauer i Barbarą Nowacką zrobić pierwszy wspólny krok i bardzo bym chciał utrzymać tę koalicję - powiedział.

Schetyna liczy na utrzymanie Koalicji Obywatelskiej (East News)

Według sondażu Ipsos tzw. late poll w wyborach do sejmików wojewódzkich 33 proc. głosów zdobył PiS; 26,7 proc. - Koalicja Obywatelska; 13,6 - PSL; 6,6 proc. - SLD; 5,9 proc. - Kukiz'15; a 5,8 proc. - Bezpartyjni Samorządowcy. Dobry wynik w wyborach samorządowych sprawił, że siły tworzące KO najprawdopodobniej pójdą razem również do wyborów parlamentarnych.

- To jest bardzo trudne opierać relacje w polskiej polityce za zaufaniu, tak jak udało nam się to zrobić z Barbarą Nowacką (Inicjatywa Polska) i z Katarzyną Lubnauer (Nowoczesna), zrobić pierwszy krok wspólnie z wiedzą i z wiarą, że to będzie dobry początek, taki fundament na którym możemy zbudować coś więcej - powiedział na antenie TVN24.

Lider PO zapewniał, że wspomniany fundament "nie pęknie" i, być może, posłuży do budowy jeszcze szerszego frontu politycznego. - Czy to się uda? Bardzo bym chciał, bo wiem, że tylko właśnie taka wspólnota, dobra współpraca i przekonanie, że trzeba być razem, że trzeba szukać tego, co wspólne, to jest szansa na zwycięstwo z PiS-em - ocenił.

Zapytany o ewentualny powrót Donalda Tuska do polskiej polityki w roli kandydata na prezydenta kraju, odparł, że jego ewentualne zwycięstwo służyłoby "odbudowaniu prestiżu i wizerunku Polski". - Nie ma lepszej osoby, niż Tusk, żeby móc to razem robić. Więc uważam, że to jest najlepszy scenariusz. Wiele bym dał, żeby się spełnił - powiedział.

Źródło: TVN24