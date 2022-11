Sceny w samolocie. Pasażerka z dzieckiem zaatakowała stewardessę

Do nietypowego zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę w samolocie lecącym z San Francisco do Chicago. Maszyna podchodziła do lądowania na lotnisku O'Hare, kiedy to jedna z pasażerek wstała i poinformowała obsługę, że musi udać się z dzieckiem do toalety. Jednak załoga przekazała matce, że w trakcie podchodzenia do lądowania nie można korzystać z ubikacji.