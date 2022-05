Sasin odpowiedzialny za odbudowę Ukrainy? Tusk: Nie róbmy im tego

Lider PO spotkał w sobotę ze strażakami ochotnikami z OSP Grzmiąca (woj. zachodniopomorskie). - Odwiedzając Pomorze Zachodnie, spotykam ludzi, którzy z troską pytają się o to, czy my się jakoś dogadamy na opozycji, czy będzie można rzeczywiście doprowadzić do zmiany - ci, którzy chcą zmiany, bo przecież nie wszyscy chcą - powiedział Tusk dziennikarzom. Jak dodał, "warto szanować dobrą wolę, intencję i energię każdego człowieka".