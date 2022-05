Zaczął się krzyk: "Za bardzo pomagamy Ukraińcom" [OPINIA]

W tej wojnie scenariusz maksimum to taka klęską Rosji, która ostatecznie utrąci pretensje do odgrywania mocarstwowej roli przynajmniej na kilka pokoleń. Scenariusz minimum to potwierdzenie zasady, że żadne państwo nie może bezkarnie zmieniać siłą granic w tej części świata. Dlatego podnoszenie teraz, że za bardzo pomagamy Ukraińcom to droga na manowce.