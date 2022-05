Wojna w Ukrainie. Rosjanie skupili atak na wschodzie. Zniszczyli kluczowy most w obwodzie ługańskim [RELACJA NA ŻYWO]

To już 88. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak przyznał, że "Ukraina wyklucza zawieszenie broni lub ustępstwa wobec Rosji, ponieważ zgoda na zawieszenie broni przyniesie odwrotny skutek, a Rosja wykorzysta przerwę w walkach do przygotowania się do dalszych ofensyw". Wojska rosyjskie ostrzelały w sobotę wieś Biłozerka w okupowanym obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Rosyjski minister transportu Witalij Sawieliew oświadczył, że zachodnie sankcje "praktycznie zniszczyły całą logistykę w Rosji". Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.