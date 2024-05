Sasin o porażce na Podlasiu: "Perfidna zagrywka"

- Trudno przejść do porządku dziennego nad tym, co się wydarzyło. Jest to niezgodne z naszymi oczekiwaniami jako formacji. Wygraliśmy te wybory na Podlasiu, co było efektem również dobrych rządów sejmiku województwa podlaskiego, ale to też zdrada woli wyborców - powiedział na antenie Trójki Jacek Sasin. Polityk Prawa i Sprawiedliwości był gościem Renaty Grochal w porannej audycji "Bez uników".