Samosąd w Zambii. "Czarami zmusili krokodyla, by zabił kobietę"

Jedną z ofiar był 32-letni Lengwe Kafupi z wioski Nkufu. Jak podaje "Lusaka Times", cytując okręgowego komisarza policji Stanleya Mukosa, mężczyzna został zamordowany, ponieważ sąsiedzi uznali, że to on, za pomocą czarów, zmusił krokodyla do zaatakowania i zabicia jednej z miejscowych kobiet.