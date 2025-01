Samolot spadł na magazyn w USA. Moment katastrofy nagrała kamera

Dramatyczne nagranie z Kalifornii. Agencja AP udostępniła materiał z momentu katastrofy małego samolotu, który spadł na magazyn w pobliżu lotniska w Fullerton w USA. Można zauważyć na ujęciu z kamery monitoringu cień samolotu, po czym dochodzi do eksplozji na terenie jednego z magazynów. Maszyna wbiła się w dach hali i eksplodowała. Dwie osoby zginęły, a 18 zostało rannych. "jednosilnikowy Vans RV-10 - uderzył w dach obiektu. Wybuchł pożar. Z magazynu i pobliskich firm strażacy ewakuowali kilkaset osób" - opisał sytuację dziennik "Los Angeles Times". Do wypadku doszło tuż po starcie samolotu z lotniska w Fullerton. Miejsce katastrofy oddalone jest ok. 40 km od Los Angeles. Służby w USA pracują teraz nad ustaleniem przyczyny wypadku i poznaniem wszystkich jego szczegółów.