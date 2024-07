Samolot awaryjnie lądował na byłym lotnisku w Bagiczu. Na pokładzie 14 osób

Do lądowania doszło po godzinie 17 we wtorek. Wszyscy na pokładzie zauważyli zadymienie. Pilot musiał zawrócić do najbliższego lotniska. Posadził An-2 na terenie dawnego lotniska wojskowego w gminie Ustronie Morskie, pomiędzy Sianożętami a Kołobrzegiem.