Radna z Przemyśla jechała po alkoholu. Miała 1,5 promila

Radna jechała po alkoholu. Straciła mandat w przemyskiej radzie

Do zdarzenia doszło 24 czerwca. - Dyżurny przemyskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kierowcy samochodu osobowego, którego styl jazdy wskazywał na to, że może być pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedziała nietrzeźwa kobieta - potwierdza w rozmowie z portalem aspirant Joanna Golisz, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Przemyślu. Policjantka dodaje, że w tej sprawie toczy się postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Przemyślu.