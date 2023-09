Sądy na celowniku PiS. Jeszcze z nimi nie skończyło

O zmianach w wymiarze sprawiedliwości, jak przypomina "Gazeta Wyborcza", Jarosław Kaczyński mówił już w sierpniu na spotkaniu w Sokołowie Podlaskim. Stwierdził wówczas, że praworządność "jest dzisiaj bardzo często deptana". - Ale przez kogo? Przez sądy. Przez te sądy, które są tak bronione. To one sobie po prostu bardzo często kpią z oczywistych faktów. Kpią sobie właśnie z praworządności. My to zmienimy. Tym razem nic nas nie zatrzyma. Zmienimy to - zapowiedział.