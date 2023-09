Kaczyński woli Kukiza od Ziobry? Kaleta: "Za dużo grzybków w barszczu"

Gospodarze programu WP i Radia Zet "Gra o głosy" zapytali Sebastiana Kaletę, dlaczego na konwencji wyborczej PiS w Końskich nie pojawił się Zbigniew Ziobro. - Był minister Wójcik i kilku innych posłów z Suwerennej Polski. (...) Wczoraj odbyła się konwencja programowa, a liczy się to, że nasze postulaty w tym programie się znalazły - oznajmił wiceminister sprawiedliwości. Prowadzący dopytywali, czy Solidarna Polska w pełni zgadza się z programem Zjednoczonej Prawicy. W tym kontekście zwrócili uwagę na postulat Pawła Kukiza dot. sędziów pokoju. - My nie kwestionujemy tej kwestii jako ideę, ale uważamy, że projekt, który został złożony w tej kadencji Sejmu nie wpisywał się w kształt polskiej konstytucji - zaznaczył. Kaleta podkreślił, że "brzmienie tego zapisu w programie nie przesądza, czy wybrana zostanie formuła drogi ustawowej, czy drogi poprzez zmianę konstytucji". - Mam wrażenie, że wy mydlicie oczy Pawłowi Kukizowi. Wpisaliście coś na odczepnego, by przymknął oko - zauważył prowadzący. - To nie Ziobro, tylko Kukiz przemawiał wczoraj na konwencji. Prezes woli Kukiza? - dodał. - Minister Ziobro na poprzednich konwencjach programowych PiS występował wielokrotnie. W związku z tym, że Kukiz startuje z list partii po raz pierwszy, to jak to się mówi za dużo grzybów w barszczu nie powinno występować - powiedział. - Państwo szukacie dziury w całym - skwitował.

